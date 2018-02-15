Тариф для населения на вывоз мусора предлагают повысить в 2-2,6 раза

Сейчас перевозчикам мусора выгодно вести отходы на полигоны, а не на перерабатывающие заводы, из-за низкого налога на захоронение.

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения предлагает повысить тариф для населения на вывоз мусора в 2-2,6 раза с целью запуска в Украине отрасли по переработке отходов, сообщил глава ведомства Сергей Савчук в ходе круглого стола в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

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По его словам, сейчас перевозчикам мусора выгодно везти отходы на полигоны, а не на перерабатывающие заводы из-за низкого налога на захоронение, при этом если повысить этот налог до 100 грн за тонну, что повлечет за собой рост конечного тарифа до 440 грн за тонну, перевозчику станет выгодно везти мусор на перерабатывающие заводы.

«На сегодня на одну семью стоимость услуги по вывозу твердых бытовых отходов составляет 31 грн (в месяц - УНИАН), из них 20 грн - это перевозка и 10 грн - захоронение. Если мы хотим повысить стоимость до 440 грн за тонну, то потенциальное увеличение для домохозяйств составит с 31 грн до 65 грн… Для кого-то, возможно, это большие деньги, а для кого-то - небольшие. Давайте подумаем, как мы тут сможем защитить население, тем более, что вывоз мусора попадает под субсидию, но при этом мы решаем проблему с мусором для города, где будет работать рентабельный завод», - сказал Савчук.

По его словам, сегодня средняя стоимость услуги по вывозу твердых бытовых отходов в Украине составляет 333 грн за тонну, из них 112 грн – идут на захоронение на полигонах.

«Для того, чтобы окупить инвестиционные и операционные затраты завода по переработке, и чтобы было шесть лет окупаемости, то одна тонна перевозки и переработки отходов должна вырасти до 440 грн за тонну. Я не говорю, что так будет, но мы сейчас должны об этом говорить и решить, кто за это заплатит: может муниципалитеты возьмут на себя обязательства в виде софинансирования или в виде дотаций, или это попадет под субсидии, или люди за это заплатят», - отметил глава Госэнергоэффективности.

«Сегодня выгодно вести отходы на полигоны, поскольку на полигоне самый низкий налог. Сейчас за тонну платится 5 грн налога, наша задача - его поднять хотя бы до каких-то минимальных европейских норм (100 грн - УНИАН) и тогда перевозчик будет заинтересован везти (отходы – УНИАН) на перерабатывающий завод», - добавил Савчук.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года.

По словам министра экологии Остапа Семерака, следующим шагом станет подготовка национального и региональных планов реализации стратегии. После принятия стратегии Минэкологии предложит на рассмотрение парламента секторальные законопроекты по видам отходов.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.

При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Для промышленных отходов будут созданы фонды, операторами которых станут облгосадминистрации, а наполнителями – предприятия, которые не имеют экологически безопасных технологий утилизации.

В начале июня 2017 года сообщалось, что стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами предусматривает рост тарифа на услуги по обращению с мусором в течение 13 лет в 4-6 раз по сравнению с действующими ставками (15 грн на человека).