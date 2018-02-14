Отходы, которые можно переработать, не должны сжигаться на мусоросжигательных заводах – нардепы

По мнению депутатов, в Украине прежде всего должна быть создана система раздельного сбора отходов и их переработки, а также введен принцип расширенной ответственности производителя.

Твердые бытовые отходы, которые могут быть переработаны или повторно использованы не должны отправляться на мусоросжигательные заводы, в том числе по «зеленому» тарифу. Об этом в ходе пресс-конференции заявили народный депутат Украины от партии «Самопомич» Алена Бабак и ее коллега от партии «Батькивщина» Алексей Рябчин.

«Зеленый» тариф на сжигание бытовых отходов - это недопустимо… Сейчас же есть желание сжигать абсолютно все, без сортировки, мотивируя это тем, что у нас около 5% территории находится под свалками и нужно как можно больше сжечь. Тут есть очень большие опасения, и мне кажется, что это не пройдет, это антигосударственная позиция», - сказал Рябчин.

Алена Бабак отметила, что в Украине прежде всего должна быть создана система раздельного сбора отходов и их переработки, а также введен принцип расширенной ответственности производителя.

«Для того чтобы мы с вами собирали отходы раздельно и направляли их на переработку или повторное использование, нужно начать с раздельного сбора и определить четко, кто будет за это платить: за покупку контейнеров, за логистику. Для этого необходимо обязать производителей товарной продукции в упаковке отвечать за весь цикл их продукции, посредством принципа расширенной ответственности производителя», - сказал она.

В то же время Бабак отметила, что для запуска раздельного сбора отходов в Украине следует дать населению возможность самому выбирать, за что платить, а за что – нет. «Необходимо начать с простого – с раздельного сбора и мотивирования людей собирать отходы раздельно… Почему сейчас раздельный сбор не является абсолютным правилом для всей Украины? Для того чтобы он был обязательным в Украине и понятным для всех, необходимо дать экономический стимул потребителю для сортировки», – подчеркнула нардеп.

По ее словам, такая система реализована в большинстве европейских стран, где население платит по тарифу только за неотсортированные отходы.

«Людям знают, что они платят только за то, что выбрасывается в общий контейнер. А если вы отдельно собираете отходы, которые можно отправить на переработку и повторное использование, то за это платить уже не надо, вы за это один раз уже заплатили при покупке продукции в упаковке», – сказала Бабак.

По ее словам, законопроект о расширенной ответственности производителя, который должен дать старт раздельному сбору отходов, уже зарегистрирован в парламенте, однако его рассмотрение затягивается из-за лоббирования некоторыми депутатами концепции сжигания отходов.

«Законопроект о расширенной ответственности производителя уже зарегистрирован в парламенте, он прошел экологический комитет и был рекомендован к первому чтению. Также концепция расширенной ответственности производителей закреплена Национальной стратегией обращения с отходами, которую утвердило правительство. Что мешает? А мешает бизнес-интерес больших структур, которые хотят использовать все отходы на сжигание, которое будет производить не только тепловую энергию, но и электрическую, за производство которой можно было бы получить «зеленый» тариф», - отметила Бабак.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, следующим шагом станет подготовка национального и региональных планов реализации стратегии. После принятия стратегии, Минэкологии предложит на рассмотрение парламента секторальные законопроекты по видам отходов.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%. При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Для промышленных отходов будут созданы фонды, операторами которых станут облгосадминистрации, а наполнителями – предприятия, которые не имеют экологически безопасных технологий утилизации.