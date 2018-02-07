В Днепре построят мусороперерабатывающий завод

20:47, 07 февраля 2018
Мусор
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Мусороперерабатывающий завод будет находиться на существующем полигоне твердых бытовых отходов / фото УНИАН

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». По его словам, мусороперерабатывающий завод будет находиться на существующем полигоне твердых бытовых отходов на правом берегу в Днепре.

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«Британская компания выиграла конкурс на строительство в городе мусоросжигательного завода. Сейчас городские власти подписывают с ними договор. После его подписания обританцы начнут изготовление проекта, на который уйдет около 9 месяцев. Этот завод будет не мусоросжигательный, а мусороперерабатывающий. Из отдельных компонентов будет изготавливаться биогаз, а весь остальной мусор будет проходить тщательную переработку»,- рассказал Мыхаил Лысенко.

Ранее журналисты показали, где во Львове построят мусороперерабатывающий завод.

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