В Днепре построят мусороперерабатывающий завод

Британская компания выиграла конкурс на строительство.

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в Днепре будет построен мусороперерабатывающий завод.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». По его словам, мусороперерабатывающий завод будет находиться на существующем полигоне твердых бытовых отходов на правом берегу в Днепре.

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«Британская компания выиграла конкурс на строительство в городе мусоросжигательного завода. Сейчас городские власти подписывают с ними договор. После его подписания обританцы начнут изготовление проекта, на который уйдет около 9 месяцев. Этот завод будет не мусоросжигательный, а мусороперерабатывающий. Из отдельных компонентов будет изготавливаться биогаз, а весь остальной мусор будет проходить тщательную переработку»,- рассказал Мыхаил Лысенко.

Ранее журналисты показали, где во Львове построят мусороперерабатывающий завод.