В ближайшие годы в Киеве планируют построить новые мусороперерабатывающие заводы

Киевская власть ведет переговоры с иностранными компаниями по строительству новых мусороперерабатывающих заводов, которые будут не только перерабатывать мусор, но и не заражать окружающую среду.

На полигоне твердых бытовых отходов № 5 в сек. Подгорцы Киевской области установили немецкое оборудование для переработки токсичного фильтрата. И в планах столичной власти – и в дальнейшем увеличивать объем переработки фильтрата.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала “Киев”.

Мэр напомнил, что полигон № 5 в Подгорцах был введен в эксплуатацию в 1986 году. “На нем захоронено около 7 млн тонн твердых бытовых отходов. За более 30 лет эксплуатации в теле полигона под действием осадков накопившийся фильтрат, который имеет большую угрозу для окружающей среды. В этом году мы установили на этом полигоне немецкое оборудование, что увеличит объем переработки токсичного фильтрата с 200 до 350 кубометров в сутки. И в наших планах – дальнейшее увеличение переработки фильтрата. Это очень важно для окружающих поселков”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что проблема переработки и утилизации мусора касается не только Киева или Львова, но и большинства украинских городов.

“Нам нужно современное оборудование, мусороперерабатывающие заводы, которые не только перерабатывать мусор, но и не заражать окружающую среду. И мы ведем переговоры с иностранными компаниями относительно строительства таких предприятий. Новые мусороперерабатывающие заводы - это одна из наших задач на последующие годы”, - подчеркнул Кличко.