В Сумах рядом с водохранилищем нашли 22 тонны токсичных пестицидов (видео)

Люди обивают пороги властных кабинетов и уверяют, что город уже стоит на грани экологической катастрофы.

Мешки с пестицидами сумчане нашли на свалке в промышленном районе города. До 2003 года здесь действовало сельскохозяйственное предприятие "Тепличный", говорится в сюжете ДжеДаи.

Натолкнулись на находку случайно, когда искали свободную землю, чтобы выделить для бойцов АТО.

Выяснилось, что до 2011 года пестициды хранились на спецскладе, а потом здание разобрали, а вещества, вызывающие десятки опасных болезней так и остались под открытым небом.

Сумчанин Сергей Супрун говорит, что есть выводы о том, что концентрация опасных веществ превышает норму в десятки раз.

Усложняет ситуацию то, что эти пестициды лежат в 700 м от водохранилища, из которого пьет воду весь город.

Активисты отправились с данной проблемой к полиции, местной власти и прокуратуре.

Директор департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской областной госадминистрации (ОГА) Игорь Кривозуб говорит, что "Сумская ОГА может взять этот вопрос на себя. Но надо организовать место для сохранения этих пестицидов".

В Нацполиции открыли дело по факту загрязнения земель, продолжается расследование.