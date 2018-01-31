В Сумах рядом с водохранилищем нашли 22 тонны токсичных пестицидов (видео)
Мешки с пестицидами сумчане нашли на свалке в промышленном районе города. До 2003 года здесь действовало сельскохозяйственное предприятие "Тепличный", говорится в сюжете ДжеДаи.
Натолкнулись на находку случайно, когда искали свободную землю, чтобы выделить для бойцов АТО.
Выяснилось, что до 2011 года пестициды хранились на спецскладе, а потом здание разобрали, а вещества, вызывающие десятки опасных болезней так и остались под открытым небом.
Сумчанин Сергей Супрун говорит, что есть выводы о том, что концентрация опасных веществ превышает норму в десятки раз.
Усложняет ситуацию то, что эти пестициды лежат в 700 м от водохранилища, из которого пьет воду весь город.
Активисты отправились с данной проблемой к полиции, местной власти и прокуратуре.
Директор департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской областной госадминистрации (ОГА) Игорь Кривозуб говорит, что "Сумская ОГА может взять этот вопрос на себя. Но надо организовать место для сохранения этих пестицидов".
В Нацполиции открыли дело по факту загрязнения земель, продолжается расследование.