В Сумах рядом с водохранилищем нашли 22 тонны токсичных пестицидов (видео)

15:02, 31 января 2018
Мусор
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Натолкнулись на находку случайно, когда искали свободную землю, чтобы выделить для бойцов АТО.

Выяснилось, что до 2011 года пестициды хранились на спецскладе, а потом здание разобрали, а вещества, вызывающие десятки опасных болезней так и остались под открытым небом.

Сумчанин Сергей Супрун говорит, что есть выводы о том, что концентрация опасных веществ превышает норму в десятки раз.

Усложняет ситуацию то, что эти пестициды лежат в 700 м от водохранилища, из которого пьет воду весь город.

Активисты отправились с данной проблемой к полиции, местной власти и прокуратуре.

Директор департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской областной госадминистрации (ОГА) Игорь Кривозуб говорит, что "Сумская ОГА может взять этот вопрос на себя. Но надо организовать место для сохранения этих пестицидов".

В Нацполиции открыли дело по факту загрязнения земель, продолжается расследование.

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