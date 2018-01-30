В Дубае тысячи домов обеспечат электроэнергией за счет переработки отходов

Тысячи домов в Дубае будут обеспечены электричеством благодаря переработке бытовых отходов.

В мегаполисе 120 тыс. домов будут обеспечиваться электроэнергией, вырабатываемой в процессе переработки отходов, благодаря крупнейшему в мире заводу, который запускается муниципалитетом Дубая.

Читайте такжеТравяные крыши стали новым трендом в архитектуре (видео)Новый проект стоимостью 2,5 млрд дирхамов ($680 млн) носит название Waste to Energy (WTE). В рамках проекта будут перерабатываться 1,82 млн тонн твердых отходов ежегодно с общей мощностью электроэнергии в 171 МВт. Этого хватит, чтобы обеспечить работу 2 тыс. небоскребов, сравнимых по высоте с Burj Khalifa.

В Дубае ежедневно производятся 8 тыс. тонн бытовых отходов. WTE поможет преобразовать большую их часть (5 тыс. тонн) в чистую энергию, сказал Хуссейн Насер Лута, генеральный директор муниципалитета Дубая.

«Мы стремимся, чтобы к 2025 году все свалки исчезли, и все отходы перерабатывались бы и приносили нам пользу», - сказал он, - «Энергия, которая будет произведена на этом объекте, будет перенаправлена в городскую сеть, а оттуда - в дома. Это очень важный проект, и это поможет Дубаю стать городом, который избавился от отходов».

Строительство завода по переработке отходов начнется в этом году, и он будет официально открыт в 2020 году.