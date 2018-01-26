В Украине отсутствует надлежащая система утилизации опасных отходов - Минэкологии

Эта проблема должна быть решена в разрабатываемом законе «Об обращении с опасными отходами».

В Украине из-за пробелов в законодательстве отсутствует надлежащая система утилизации опасных отходов, сообщил в ходе встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«К сожалению, в Украине нет или почти нет надлежащего обращения (с опасными отходами - УНИАН). Это относится к химикатам, к фармацевтической промышленности и другому», - сказал Семерак.

По его словам, данная ситуация возникла из-за моратория, запрещающего проводить проверки, в том числе 200 лицензиатов на рынке Украины, которые утилизируют опасные отходы. Поэтому на рынке появились компании, которые декларируют возможность утилизации отходов, предлагают низкие цены за свои услуги, выигрывают тендеры, но отходы не утилизируют.

«Невозможно выйти на рынок и конкурировать с фейками. Яркий пример - письмо Львовского горсовета о том, что завод по утилизации ртутных ламп не выдерживает конкуренции на системе Prozorro и проигрывает все тендеры, потому что выигрывают лицензиаты, которые ставят цену ниже себестоимости», - отметил министр.

Читайте такжеВ Киеве появятся контейнеры для батареек, энергосберегающих ламп и ртутных термометров

«Невозможно выйти на рынок и конкурировать с фейками. Яркий пример - письмо Львовского горсовета о том, что завод по утилизации ртутных ламп не выдерживает конкуренции на системе Prozorro и проигрывает все тендеры, потому что выигрывают лицензиаты, которые ставят цену ниже себестоимости», - отметил министр.

Он сообщил, что данная проблема должна быть решена в законе «Об обращении с опасными отходами», который сейчас разрабатывается.

«Действующее законодательство даёт возможность такому безответственному бизнесу существовать», - отметил Семерак.

Согласно его оценке, в секторе утилизации опасных отходов оборачиваются десятки миллиардов гривень, которые нигде не учитываются и с которых не уплачиваются налоги.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2017 года Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года.

По словам Семерака, следующим шагом станет подготовка национального и региональных планов реализации стратегии. После принятия стратегии Минэкологии предложит на рассмотрение парламента секторальные законопроекты по видам отходов, в том числе закон об обращении с опасными отходами.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.

При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Для промышленных отходов будут созданы фонды, операторами которых станут облгосадминистрации, а наполнителями – предприятия, которые не имеют экологически безопасных технологий утилизации.