На Львовщине уменьшилось количество стихийных свалок

На территории Львовской области уменьшилось количество стихийных свалок – там ликвидировали уже 25% нелегальных свалок, которые располагались аж на 16-ти гектарах земли.

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Об этом рассказал директор областного департамента жилищного хозяйства Назар Романчук, передает Радио Львовская волна.

В прошлом году Львовская область утвердила Стратегию обращения с отходами. Документом предусмотрено, что до 2030-го года в области будут действовать 7 базовых региональных полигонов. Обещают чиновники и 4 перерабатывающих завода и рекультивацию полторы сотни несанкционированных свалок.

Как сообщал УНИАН, во Львове возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки в 2016 году.

Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

В июне 2017 года Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации.