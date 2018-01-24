Мусорный кризис в Ливане поставил под угрозу все Средиземное море (видео)

В Средиземном море произошла «мусорная катастрофа» – тонны хлама выбросило на берег в Ливане, что едва не парализовало туристическую отрасль страны.

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Как говорится в сюжете ТСН, под угрозой оказалось и все Средиземное море. Мусор выбросило на берег волнами, и произошло это лишь в 15 километрах от столицы страны Бейрута.

Мусорный кризис негативно отразился на туристической отрасли – лодки простаивают, не работают дайвинг-центры.

По словам местных, остановить загрязнение – дело не из сложных, но у властей, мол, нет желания это делать.

«В Ливане еще до сих пор все свалки открыты и в планах правительства – все без изменений, полигоны устраивают прямо на побережье. Таких уже есть четыре в крупнейших городах страны. Малейший шторм – и все уже в море», – говорит природозащитник Бассам Хавайя.

Мусорный кризис в Ливане может перерасти в общий средиземноморский, куда вода понесет мусор в следующий раз – неизвестно, отмечается в сюжете.