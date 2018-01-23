В Киеве появятся контейнеры для батареек, энергосберегающих ламп и ртутных термометров

На улицах столицы начали устанавливать контейнеры для отработанных батареек, энергосберегающих ламп и ртутных термометров, представляющих опасность для людей и окружающей среды.

Об этом коммунальное предприятие «Киевкоммунсервис» сообщает на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУкраинцы игнорируют закон о сортировке мусора - СМИ

Контейнеры имеют оранжевый цвет и установлены первые два по двум адресам: ул. Ярославов Вал, 19 и ул. Малая Житомирская, 11.

По информации «Киевкоммунсервиса», в течение первого квартала во всех районах города планируется установить еще 106 таких контейнеров.

Также в соцсети обнародованы адреса мест установки контейнеров.

В то же время «Киевкоммунсервис» обращает внимание на культуру обращения с отходами.

«Не успели новенькие контейнеры для опасных отходов появиться в городе, как «культурные» люди активно начали их заполнять. Содержимое контейнера по ул. Ярославов Вал, 19 по состоянию на 22.01.2018: горстка отработанных батареек, десяток ламп-экономок, три чебуреки, пачки из-под сигарет, одноразовые стаканчики, использованная бумага. Комментарии, как говорится, излишни», - сказано в сообщении.

Как известно, с 1 января 2018 года Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на пригодное для повторного использования, для захоронения и опасное. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины "Об отходах", к которой был добавлен соответствующий пункт еще в 2012 году.

Этот пункт соответствует двум Директивам ЕС 1999/31/EC и 2008/98/EC, которые регулируют обращение с отходами в странах Европы, предоставляют четкую последовательность действий, которые необходимо выполнять с отходами, классифицируют мусор, ставят стратегическую цель сократить количество отходов, которые вывозят на полигоны.

Ответственность за исполнение закона возложена на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.