Львовских экоинспекторов не пустили на печально известную Грибовичскую свалку

Государственная экологическая инспекция во Львовской области не смогла проверить состояние выполнения Львовским коммунальным предприятием «Збиранка» предписаний по устранению нарушений требований природоохранного законодательства, которые были предоставлены предприятию в ходе проверок, проведенных Инспекцией в 2016 и 2017 годах.

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Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, руководитель предприятия не допустил государственных инспекторов по охране окружающей природной среды Львовской области к проведению внеплановой проверки, мотивируя такое решение отсутствием информации о проведении проверок на официальном сайте инспекции.

В инспекции отметили, что согласно ст. 5 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», органы государственного надзора публикуют на своих официальных веб-сайтах годовые планы осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) на соответствующий плановый период.

«Внеплановые проверки проводятся в порядке и по основаниям, определенным статьей 6 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Согласно п. 8 ст. 7 указанного Закона, предписание – обязательное для исполнения в определенные сроки письменное требование должностного лица органа государственного надзора (контроля) субъекту хозяйствования по устранению нарушений требований законодательства. Невыполнение предписаний, распоряжений или других распорядительных документов относительно устранения нарушений требований законодательства, выявленных при осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля), влечет за собой применение к субъекту хозяйствования штрафных санкций в порядке, установленном законом», – говорится в сообщении.

Госинспекторы составили акт о недопущении на объект для проведения проверки соблюдения требований природоохранного законодательства, в телефонном режиме на место происшествия вызвали сотрудников национальной полиции.

«О ситуации, что сложилась, Инспекция сообщила в Львовский городской совет, прокуратуру Львовской области и УСБУ во Львовской области», – добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В августе того же года львовская прокуратура завершила первый этап расследования гибели людей на свалке. Должностным лицам коммунального предприятия "Збиранка" объявили подозрение в служебной халатности, что привела к гибели людей.