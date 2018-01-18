На Острове Рождества черепахи застряли в горах мусора

На Острове Рождества в Индийском океане откладывают яйца черепахи. Но выводить потомство им становится все сложнее. Дело в том, что с 2013 года количество мусора на берегах острова увеличилось в пять раз, передает Би-Би-Си. Пластик к берегам приносит течением.

Читайте такжеУченые выяснили, благодаря чему смогли выжить морские черепахиСамке зеленой черепахи пришлось устроить гнездо в мусоре, чтобы отложить яйца. Ее случайно обнаружил ученый Хун Чанлю, когда исследовал поведение крабов на острове Рождества.

Черепахе понадобилось пять часов чтобы добраться до океана. Но в западне оказалась не только она. Десятки черепашек с трудом добирались к воде сквозь мусор. Ученый спас застрявших детенышей, выпустив их в океан.