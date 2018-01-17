В Евросоюзе приняли стратегический план по переработке пластика

К 2030 году весь упаковочный материал в странах ЕС должен будет подлежать вторичной переработке.

Это предусмотрено стратегической программой, представленной Евросоюзом сегодня, сообщает Deutsche Welle.

План базируется на экономическом стимулировании переработки пластиковых отходов и сокращении потребления одноразовой упаковки.

Для реализации стратегии, в частности, планируется создание во всех европейских портах пунктов сбора пластиковых отходов, извлекаемых из моря.

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Прорабатываются экономические стимулы для перерабатывающей промышленности и единые маркировки для биоразлагаемых заменителей пластика. Использование продуктов микропластики в косметике предлагается ограничить.

Во всем мире пластик составляет 85% отходов, попадающих на пляжи, а европейцы ежегодно производят 25 млн тонн пластиковых отходов, из которых на сегодняшний день лишь 30% собираются для переработки, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

При этом, согласно подсчетам экономистов, лишь 5% стоимости упаковочных материалов остается в экономике. Остальное безвозвратно теряется спустя очень короткое время. Это обходится в 70-105 млрд евро ежегодно.