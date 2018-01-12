Украинцы игнорируют закон о сортировке мусора - СМИ

В Украине начал действовать запрет на захоронение несортированого мусора.

Разделять мусор на пищевые отходы и вторичное сырье должны все домохозяйства, а за отказ от сортировки предусмотрен штраф 340-1360 грн для населения и 850-1700 грн для организаций, говорится в сюжете ТСН.

Однако на полигонах до сих пор выгружают неотсортированый мусор, хотя от момента принятия закона в 2012 году до его введения прошло шесть лет и за это время должна бы заработать перерабатывающая отрасль мусора в Украине и появиться условия для его сортировки. Однако этого повсеместно не произошло. Сортируют мусор в Обухове – там у каждого дома рядом с обычным баком есть сетка для вторичного сырья. Пользуется ею примерно один из десяти жителей.

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За переработку мусора в мире дополнительно платят потребители. Ныне подсчитано, что один европеец создает пол тонны мусора в год. Чтобы оно не легло на полигон, а пошло на переработку, приходится платить от 40 до 50 евро, то есть 3-4 евро в месяц. В Украине решения проблемы с ТБО стоило бы каждому гражданину около 100 гривень.

Уже скоро украинцев ждет дополнительный тариф на мусор, что должно стимулировать потребителей разделять отходы. Также парламент должен принять так называемый налог на упаковку – за ее утилизацию будут платить в момент покупки упакованных товаров. Специалисты говорят, что его размер будет минимальным – около 1%.

Как известно, с 1 января 2018 года Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на пригодное для повторного использования, для захоронения и опасное. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины "Об отходах", к которой был добавлен соответствующий пункт еще в 2012 году.

Этот пункт соответствует двум Директивам ЕС 1999/31/EC и 2008/98/EC, которые регулируют обращение с отходами в странах Европы, предоставляют четкую последовательность действий, которые необходимо выполнять с отходами, классифицируют мусор, ставят стратегическую цель сократить количество отходов, которые вывозят на полигоны.

Ответственность за исполнение закона возложена на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.