Черновицкая студентка спроектировала уникальное предприятие для утилизации мусора (видео)

Черновицкая студентка спроектировала уникальное предприятие для утилизации мусора.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Студентка создала проект во время работы над своим дипломом.

По замыслу, завод должен давать электроэнергию для города, а также стать его архитектурной достопримечательностью.

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Изюминка проекта - это "зеленая" крыша и наличие смотровой площадки внутри завода для туристов.

Работа студентки получила награду на фестивале за инновационность и актуальность для городской инфраструктуры.

Проект также заинтересовал и местных чиновников, но для его реализации нужно найти инвесторов.