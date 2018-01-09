Черновицкая студентка спроектировала уникальное предприятие для утилизации мусора (видео)
10:23, 09 января 2018Мусор
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Изюминка проекта - это "зеленая" крыша и наличие смотровой площадки внутри завода для туристов.
Черновицкая студентка спроектировала уникальное предприятие для утилизации мусора.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Студентка создала проект во время работы над своим дипломом.
По замыслу, завод должен давать электроэнергию для города, а также стать его архитектурной достопримечательностью.
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Изюминка проекта - это "зеленая" крыша и наличие смотровой площадки внутри завода для туристов.
Работа студентки получила награду на фестивале за инновационность и актуальность для городской инфраструктуры.
Проект также заинтересовал и местных чиновников, но для его реализации нужно найти инвесторов.
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