В Днепре начали устанавливать урны нового образца (фото, видео)

В Днепре начали устанавливать урны оригинального формата. В 2018-м подобными мусорными контейнерами планируют снабдить весь город.

На данный момент установлено уже 500 урн на проспекте Яворницкого. Об этом Информатор сообщает со слов заместителя мэра Михаила Лысенко.

В новых урнах предусмотрены отдельные отсеки для мусора и для окурков, такой формат позволяет избежать возгорания. Бак открывается специальным ключом. Чтобы освободить контейнер от мусора, необходимо провернуть ключ и открыть дно бака, подобная конструкция облегчает собирание мусорных пакетов.

Более того, баки соответствуют европейским требованиям и созданы по специальной антитеррористической технологии. В случае попадания взрывоопасных предметов, урна не разлетится в разные стороны, потому что изготовлена из оцинкованного металла и окрашена в покрасочной камере.

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На данный момент существует 3 возможных дизайна оклейки баков, в течение недели выберут единый для всего города. Урны будут крепить к специальным трубам-стойкам, а также в отдельных местах — к опорам. Также на урне укажут номер телефона, по которому можно звонить в случае, если бак заполнился.

На данный момент в городе установили уже 500 урн, в 2018-м году планируют установить еще 3000. Баки нового образца будут заменять старые. В 2019 году установка продолжится, пока не охватит весь город. Об этом рассказал заместитель мэра Михаил Лысенко. Также заммэра призвал горожан сжимать габаритный мусор, чтобы он поместился в баке.