В новогоднюю ночь одесситы оставили после себя 35 тонн мусора (фото)

Как сообщает пресс-служба горсовета, чтобы город не "утонул" в бытовых отходах, только в центре города в праздничную ночь работала дюжина подметающих машин и 10 мусоровозов. С лопатами и метлами управлялись 127 дворников. Работы продолжались с 5 до 10 часов утра.

После новогодних гуляний Думская площадь превратилась в гигантский мусорник, сообщает 048.ua. Одесситы превратили Поляну сказок в горы мусора. У светящихся животных появились горы бутылок и пустых стаканчиков.

Люди даже навешивали пакеты с отходами на инсталляции.