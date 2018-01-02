В новогоднюю ночь одесситы оставили после себя 35 тонн мусора (фото)
17:17, 02 января 2018Мусор
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Из центра Одессы после новогодней ночи вывезли 35 тонн мусора.
Одесситы вешали пакеты на праздничные инсталляции \ 048.ua
Как сообщает пресс-служба горсовета, чтобы город не "утонул" в бытовых отходах, только в центре города в праздничную ночь работала дюжина подметающих машин и 10 мусоровозов. С лопатами и метлами управлялись 127 дворников. Работы продолжались с 5 до 10 часов утра.
После новогодних гуляний Думская площадь превратилась в гигантский мусорник, сообщает 048.ua. Одесситы превратили Поляну сказок в горы мусора. У светящихся животных появились горы бутылок и пустых стаканчиков.
Люди даже навешивали пакеты с отходами на инсталляции.
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