Экологи назвали внесенный в Раду законопроект о сжигании бытовых отходов угрозой здоровью украинцев

Сжигание отходов несет угрозу экологии и здоровью людей. Об этом заявила основатель проекта «Украина БЕЗ мусора» Евгения Аратовская.

«Этот законопроект Верховная Рада Украины планирует рассмотреть в первом чтении 21 декабря. Он предлагает ввести «зеленый тариф» на производство энергии из бытовых отходов, а сами такие отходы отнести к категории «возобновляемых источников энергии». И это можно рассматривать как карт-бланш к сжиганию отходов со стороны государства. И это не соответствует директивам ЕС и тормозит переход к безотходной экономики. И экологи отмечали на этом неоднократно», – отметила она.

Напомним, что один из соавторов законопроекта № 4835д народный депутат от «Самопомощи» Виктория Войцицкий отозвала свою подпись под ним и обратилась 9 ноября 2017 года с соответствующим письмом к спикеру Верховной Рады Андрея Парубия.

Комментируя свое решение на странице в Фейсбуке народный депутат отметила, что в случае принятия законопроекта 4835д, фактически на бесконкурсной основе будет определен монополист по утилизации бытовых отходов, который «получит возможность построить за государственные средства мусоросжигательный завод». Она также отметила, что выбросы в атмосферу вредных веществ, которые появятся в результате сжигания отходов, принесут существенную угрозу здоровью людей.

Свою обеспокоенность возможностью принятия законопроекта 4835д выразили европейские экологические организации. Так, в письме Европейского экологического бюро и экологической организации «Ноль отходов Европа» к председателю Верховной Рады и министру экологии Украины подчеркивается, что предложенное в проекте закона получение энергии из твердых бытовых отходов не может стимулироваться (поощряться) государством согласно Директивы 2009/28/ЕС и страны Европейского Союза должны поддерживать выработку энергии исключительно из альтернативных источников энергии, к которым бытовые отходы можно относить лишь частично. В письме отмечено, что «введение «зеленого» тарифа на производство электроэнергии в результате сжигания отходов является необоснованным, не будет способствовать выполнению Украиной обязательств согласно приложению XXX к Соглашению об ассоциации.

Напомним, что 8 ноября 2017 г. Кабинет Министров Украины рассмотрел и одобрил Национальную стратегию управления отходами, которая внедряет в Украине европейские принципы обращения со всеми видами отходов: твердыми бытовыми, промышленными, строительными, опасными, отходами сельского хозяйства.