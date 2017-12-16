ЕБРР разработал проект мусороперерабатывающего завода для Прикарпатья

Европейский банк реконструкции и развития разработал для Ивано-Франковской области проект мусороперерабатывающего завода.

Об этом шла речь на совещании с участием заместителя председателя облгосадминистрации Ярослава Паранюка, представителей ЕБРР и датской компании "Ramboll", которая непосредственно разработала проект на заказ финучреждения, передает Правда.if.ua.

Согласно документу, территория Прикарпатья будет разделена на три кластера: северный, центральный и южный, каждый из которых будет аккумулировать до 50 тысяч тонн мусора в год и будет иметь объект для переработки или утилизации твердых бытовых отходов. Проект также предусматривает функционирование в области пяти мусороперегрузочных станций.

Во время реализации проекта будут учитываться европейские требования по строительству мусороперерабатывающих заводов, будут предоставляться преимущества возведению объектов переработки и утилизации отходов, их минимальном влиянии на здоровье людей и состояние окружающей среды. По словам экспертов, будут строиться большие полигоны, которые позволят снизить инвестиционные затраты.

Эксперты датского компания "Ramboll" также рассказали участникам мероприятия о возможных функциональные и институциональные модели межмуниципального сотрудничества, обозначили критерии строительства мусороперерабатывающих заводов.

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Как отметила представитель ЕБРР в Украине Елена Борисова, банк поддерживает Украину в направлении энергетической независимости и устойчивого использования ресурсов.

«С 2007 года мы поддерживаем в энергетическом секторе муниципальные и частные проекты, в частности, Ивано-Франковск имеет хороший опыт проведения реконструкций систем отопления, - говорит она. – При этом ЕБРР имеет значительные наработки по поддержке проектов управления муниципальными отходами в разных странах мира, поэтому строительство мусороперерабатывающего завода на Прикарпатье может стать пилотным проектом межмуниципального сотрудничества и помочь городу и области совместно построить самоокупаемую и безопасную для окружающей среды систему обращения с ТБО».

По словам Ярослава Паранюка, в Ивано-Франковской области активно решаются вопросы обращения с мусором.

«Недавно был подписан Меморандум о партнерстве и сотрудничестве в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами между областной государственной администрацией, Ивано-Франковской, Надвирнянской, Коломыйский и Калуской городскими советами, который будет способствовать решению вопросов рационального, экологически безопасного обращения с мусором, а также созданию мощностей по их переработке на территории области», - говорит заместитель председателя.