Американский инвестор построит под Киевом мусороперерабатывающий завод за 20 миллионов долларов

Городские власти Борисполя подписала меморандум с американским инвестором по строительству мусороперерабатывающего завода. Его стоимость оценивают в $ 20 млн, а запустить завод планируют уже в 2020 году, пишет Delo.UA.

По словам заместителя мэра Борисполя Николая Корнийчука, условия американцев очень выгодны: они строят завод в обмен на мусор. Инвесторы будут перерабатывать отходы, а задача горожан – собрать их.

«Важным моментом для нас было то, что завод не будет дополнительным бременем для городского бюджета. Все затраты по переработке мусора американцы берут на себя. Они же выступили и инициаторами меморандума».

Читайте такжеВ Киеве запустили станцию глубокой сортировки вторсырья

Завод рассчитан на 100 тыс. тонн отходов в год. Борисполь загружает всего 1/3 мощностей, поэтому туда будут завозить мусор из соседних Барышевского и Березанского районов и из столицы, несмотря на то, что там уже действует мусороперерабатывающий завод «Энергия» и он загружен не полностью.

«Это связано с тем, что переработка 1 м куб. мусора там стоит 80 грн, а похороны – 20 грн. Поэтому пока действуют такие тарифы на погребение, компании будут свозить мусор на свалки. Но уже сейчас понятно, что они уже переполнены и полностью исчерпали свой ресурс, – поясняет Николай Корнийчук».

Свалку в Борисполе после открытия завода планируют закрыть, а мусор, который там находится, частично переделают.