ЕС не поддерживает введение в Украине "зеленых" тарифов на сжигание отходов

Европейский Союз не поддерживает введение в Украине «зеленого» тарифа для стимулирования использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии, сообщил менеджер сектора окружающей среды Представительства ЕС в Украине Жан Франсуа Море в ходе круглого стол на тему: «Путь Украины к европейскому управлению отходами. Нужен ли Украине «зеленый тариф».

«ЕС не поддерживает «зеленые» тарифы на сжигание отходов, потому что философия обращения с отходами в ЕС и в мире базируется на так называемой пирамиде: во-первых, необходимо избегать создания отходов, второе – переработка и повторное использование, а уже в последнюю очередь – утилизация. Конечно, лучше утилизировать отходы, чем не утилизировать, но применение «зеленых» тарифов повлияет контрпродуктивно на достижение наших экологических целей. Сжигание отходов не относится к возобновляемой энергетике, для которой применяются «зеленые» тарифы», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года. По словам министра экологии Остапа Семерака, следующим шагом станет подготовка национального и региональных планов реализации стратегии. После принятия стратегии Минэкологии предложит на рассмотрение парламента секторальные законопроекты по видам отходов.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%. При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Для промышленных отходов будут созданы фонды, операторами которых станут облгосадминистрации, а наполнителями – предприятия, которые не имеют экологически безопасных технологий утилизации.