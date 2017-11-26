На Грибовичской свалке на Львовщине неизвестные лица пытались скачать токсичные гудроны (фото, видео)

Возле свалки в Грибовичах местные жители обнаружили неизвестных лиц, которые выкачивали из озер кислые гудроны. Об инциденте сообщил депутат Жовкивского райсовета Игорь Муравский, отметив, что на место происшествия вызвали правоохранителей, представителей Госэкоинспекции и ЛКП «Збыранка».

«На землях Грибовичского сельского совета с грубым нарушением обращения с опасными, вредными отходами (от забора из озера, загрузки до транспортировки, отгрузки и переработки) без специальных разрешений, на самодельной установке происходит отбор кислых гудронов, которые относятся ко второму классу опасности после радиоактивных», – написал Игорь Муравский в Фейсбук, передает ZAXID.NET.

Эту информацию подтвердил и руководитель Госэкоинспекции Львовщины Николай Маланич.

«Действительно, вчера вечером неизвестные лица выбирали из озера гудроны. Однако на основании чего они это делали, пока неясно. Ожидаем от них документы – в понедельник пообещали предоставить нам лицензии и другие документы, которые подтверждают, что они имели право это делать», – рассказал Николай Маланич.

По его словам, чтобы выбрать гудроны, неизвестные лица нагревали озеро, что повлекло за собой выбросы дыма в воздух.

«Это какая-то технология обжига. Но если у них есть лицензия и разрешение на выбросы, то мы не привлечем их к ответственности. Гудрон – это смола, поэтому чтобы его взять, его надо разогреть, а затем уже можно забирать. Сейчас есть вероятность того, что предприятие работало без разрешения на выбросы в воздух. Если это подтвердится после проверки документов, то их привлекут к ответственности», – уточнил Николай Маланич.

Он также уточнил, что пробы воздуха для проведения проверки на загрязнение Госэкоинспекция будет отбирать в том случае, если это предприятие и дальше будет работать.

По словам Николая Маланича, ранее владельцем гудронов был «Львовский исследовательский нефтемаслозавод». После того, как завод обанкротился, началась ликвидация предприятия, которая сейчас завершена. Поэтому кому на самом деле принадлежат гудроны, еще нужно выяснить.

По информации Игоря Муравского, во время беседы с правоохранителями мужчины заявляли, что эти гудроны им продало ивано-франковское предприятие.

«Владелец гудронов ивано-франковское предприятие по сделке продало кислые гудроны луганскому предприятию, которое и осуществляет этот отбор обещая привезти в понедельник оригиналы договоров, лицензий на этот вид деятельности», – добавил Игорь Муравский.

Он также уточнил, что гудроны выкачивали из самого токсичного озера в Грибовичах.

Отметим, сами гудроны являются вредными отходами, которые опасны для здоровья и окружающей среды, поскольку содержат много серной кислоты. Впрочем, их могут воровать, чтобы сжигать, поскольку эти вещества имеют высокую теплоотдачу. В январе 2016 года в Грибовичах зафиксировали кражу кислых гудронов, повлекших загрязнение водоемов и гибели рыбы.