В Раде раскритиковали законопроект относительно сжигания бытовых отходов по "зеленому тарифу"

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил депутат фракции «Народный фронт» Павел Дзюблик.

«Скажем откровенно, это лоббистский законопроект, на который я хотел бы обратить внимание общественности», - сказал член Комитета по вопросам екологической политики.

«Законопроект 4835д, так называемый «энергетический закон», предусматривает сжигание бытовых отходов по «зеленому тарифу». С одной стороны, нам нужно решать проблему с бытовыми отходами, но в соответствии с этим законом, мы должны сжигать бытовые отходы, загрязняя атмосферу, воздух. Мы берем бытовые отходы, сжигаем их и платим за это по «зеленому тарифу», который был специально введен на законодательном уровне специально для того, чтобы довести до норм экологии», - пояснил депутат.

Напомним, что законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об альтернативных источниках энергии» и введении зеленого тарифа для электроэнергии, производимой от сжигания бытовых отходов с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 на уровне коэффициента 3,0, с постепенным снижением до 2,6 до 31 декабря 2029. Никакого экономического обоснования относительно влияния коэффициента на цену электроэнергии, а также на другие факторы экономики разработчиками законопроекта не предоставлено.

Напомним, что 8 ноября 2017 г. Правительство Украины рассмотрело и одобрило «Национальную стратегию управления отходами до 2030 года», которая внедряет в Украине европейские принципы обращения со всеми видами отходов: твердыми бытовыми, промышленными, строительными, опасными, отходами сельского хозяйства. Стратегия была подготовлена рабочей группой с участием украинских профильных министерств: Минприроды, Минэкономразвития, Минрегиона, экспертов GIZ, ЕБРР и проекта Twinning.

Относительно обращения с бытовыми отходами Стратегия предусматривает внедрение раздельного сбора отходов. Ожидается, что в ближайшее время в Украине будет построено около 800 новых мощностей по переработке вторичного сырья, утилизации и компостирования биоотходов.