В Кропивницком жители привезли мешки с мусором к коммунальщикам, которые не вывозили отходы (видео)
12:03, 16 ноября 2017Мусор
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Директора на месте не оказалось, однако на других работников действия клиентов впечатление якобы произвели.
У Кропивницькому мешканці влаштували сміттєвий перформанс
В Кропивницком жители частного сектора устроили очень своеобразный перфоманс перед дверью предприятия, которое должно вывозить мусор, но в течение двух недель этого не делало. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Из-за этого у домов образовались кучи отходов. Все попытки людей узнать причины отсутствия мусоровоза результата не имели. Поэтому они наняли машину и увезли мешки с мусором под дверь коммунальщикам. Директора на месте не оказалось, однако на других работников действия клиентов впечатление якобы произвели.
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