В Кропивницком жители привезли мешки с мусором к коммунальщикам, которые не вывозили отходы (видео)

В Кропивницком жители частного сектора устроили очень своеобразный перфоманс перед дверью предприятия, которое должно вывозить мусор, но в течение двух недель этого не делало. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУкраина сейчас не готова к раздельному сбору мусора - Минприроды

Из-за этого у домов образовались кучи отходов. Все попытки людей узнать причины отсутствия мусоровоза результата не имели. Поэтому они наняли машину и увезли мешки с мусором под дверь коммунальщикам. Директора на месте не оказалось, однако на других работников действия клиентов впечатление якобы произвели.

Ранее в сети показали "пластиковые пейзажи" Карпат.