Суд признал умершим эколога, который пропал во время пожара на Грибовичской свалке

Лычаковский районный суд Львова признал умершим эколога, который пропал во время пожара на Грибовичской свалке 30 мая 2016 года. С заявлением в суд обратилась дочь эколога, сообщает Радио Свобода.

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В решении, которое обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, указывается, что 31 мая 2016 года предприятие «Збиранка» составило сообщение о несчастном случае, а в 2017 году признали, что мужчина скрылся на территории полигона.

Суд принял к сведению, что с момента исчезновения прошло более шести месяцев, в настоящее время место его пребывания неизвестно.

В конце мая прошлого года на Грибовичской свалке возле Львова произошел пожар. Вследствие оползня погибли трое спасателей, а тело городского эколога до сих пор так и не нашли.