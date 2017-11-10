В Минэкологии надеются изменить отношение украинцев к обращению с ресурсами и отходами

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак призвал Верховную Раду принять необходимые законы для реализации Национальной стратегии обращения с отходами, которая предполагает значительное сокращение объема захоронения отходов и увеличение уровня их переработки, а также раздельный сбор бытовых отходов. Об этом он сказал в ходе презентации стратегии в парламенте.

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"Успешная реализация задач стратегии невозможна без информационно-просветительской кампании, которая должна изменить отношение украинцев к окружающей среде, и обращения с ресурсами и отходами. Уверен, что в пропаганде этих европейских принципов нашими партнерами являются все органы власти и лидеры мнения. Отдельно надеемся на поддержку парламента в реализации Национальной стратегии управления отходами, которая утверждена правительством", - сказал министр.

Он отметил, что реализация стратегии требует не только политической воли, но и подготовки новых управленческих кадров.

"Реализация стратегии управления отходами станет доказательством готовности Украины перенимать и осуществлять общеевропейские принципы мышления и жизни", - подчеркнул Семерак.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года.

По словам Семерака, следующим шагом станет подготовка национального и региональных планов реализации стратегии. После принятия стратегии Минэкологии предложит на рассмотрение парламента секторальные законопроекты по видам отходов.

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Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.

При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Для промышленных отходов будут созданы фонды, операторами которых станут облгосадминистрации, а наполнителями – предприятия, которые не имеют экологически безопасных технологий утилизации.

В декабре 2016 года Минэкологии представило первый вариант проекта данной стратегии и выставило его на общественное обсуждение. По словам Семерака, данный документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие. Этот проект стратегии должен стать основой для будущей разработки регуляторной базы в сфере экологии.

В начале июня 2017 года сообщалось, что стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами предусматривает рост тарифа на услуги по обращению с мусором в течение 13 лет в 4-6 раз по сравнению с действующими ставками (15 грн на человека).