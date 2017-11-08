В Минэкологии рассказали о плюсах новой стратегии обращения с отходами

Реализация Национальной стратегии обращения с отходами до 2030 года, предусматривающей увеличение переработки и вторичного использования сырья, позволит удешевить сырьевые ресурсы в Украине и стимулировать экономику.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на брифинге в Киеве.

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«Стратегия должна восприниматься как получение дополнительного ресурса. Если мы хотим уменьшить объемы использования природного сырья, которое есть в Украине, с 90% до 70% - это означает удешевление сырья, в том числе - через вторичную переработку. Если мы говорим о захоронении отходов, то речь идет об уменьшении с 50% до 35%. Если мы говорим о твердых бытовых отходах, то 95% из них едет на свалку. Только 3% идет на повторное использование. Это ресурс, который теряется, и он будет давать доход», - сказал Семерак.

В то же время министр отметил, что эффект от реализации стратегии в плане улучшения экологической ситуации в Украине может иметь неоценимый результат вследствие улучшения качества и продолжительности жизни граждан.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 ноября одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года, которая предполагает значительное сокращение объема захоронения отходов и увеличение уровня их переработки, а также раздельный сбор бытовых отходов.

Стратегия, в частности, предполагает создание фондов под руководством областных администраций, которые будут наполнять предприятия, не имеющие безопасных технологий утилизации. При этом предусматривается снижение уровня захоронения бытовых отходов с 90% до 30% и минимизация общего объема отходов, которые подлежат захоронению, с 50% до 35%.