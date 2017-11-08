Кабмин одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года, которая предусматривает значительное сокращение объема захоронения отходов и увеличение степени их переработки, а также раздельный сбор бытовых отходов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

«Создается впечатление, что Украину систематически, десятилетиями заваливали мусором. Только кое-где появлялись комплексы по переработке, единицы есть успешных проектов в Украине, а все остальное, от безответственности, захламлено и завалено мусором. Это все нам нужно разгребать», - прокомментировал это решение премьер-министр Владимир Гройсман.

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Также премьер-министр призвал местные органы власти изучать и использовать возможности для создания комплексов по переработке отходов.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, следующим шагом станет подготовка национального и региональных планов реализации стратегии.

«Предусматривается снижения уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизация общего объема отходов, которые подлежат захоронению, с 50% до 35%», - озвучил целевой показатель стратегии министр экологии.

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По его словам, для промышленных отходов нужно создать фонды, операторами которых станут облгосадминистрации, а наполнителями – предприятия, которые не имеют экологически безопасных технологий утилизации.

«При обращении с бытовыми отходами предлагаем внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Это требует строительства такой сети за деньги местного самоуправления. Они же должны организовать пункты приема отходов, которые пригодны для повторного использования, например, мебель, бытовая техника, одежда», - отметил министр, добавив, что Минэкологии также предлагает внедрить единственную лицензию по обращению с опасными отходами и проводить передлицензионные проверки предприятий, которые должны их перерабатывать.

«На сегодня в Украине работает модель «добыча природных ресурсов – производство продукции – ее потребление – образование отходов». ЕС до 2019 года перейдет на экономику закрытого цикла, которая является основой стратегии устойчивого развития. Выполняя Соглашение об ассоциации, Украина тоже должна перейти на такую модель, это является первым базовым принципом предлагаемой стратегии», - заявил министр.