Стратегия по управлению отходами предусматривает до 2030 года сокращение количества полигонов в Украине в 20 раз

Национальная стратегия по управлению отходами предусматривает до 2030 года сократить количество полигонов для захоронения отходов в 20 раз – с 6000 существующих сегодня до 300, сообщил начальник отдела по обращению с отходами и опасными химическими веществами департамента экологической безопасности Минэкологии Александр Семенец в ходе круглого стола на тему «Основные аспекты Национальной стратегии управления бытовыми отходами в Украине».

По его словам, стратегия базируется на инновационном для Украины принципе иерархии обращения с отходами, в котором приоритет отдается сокращению создания отходов, их раздельному сбору и переработке. Захоронению или уничтожению должны подвергаться только те отходы, которые не подлежат переработке и повторному использованию.

«Уничтожение отходов будет последним элементом в иерархии отходов. Мы планируем значительно сократить количество полигонов (до 300 - УНИАН) … Поэтому будет уменьшаться процент отходов, которые захороняются и увеличиваться процент отходов, которые будут перерабатываться, – сказал Семенец. - Относительно переработки в долгосрочной перспективе (до 2030 года - УНИАН) необходимо достичь показателя в 800 предприятий по переработке отходов и соответственное увеличение процента переработки хотя бы до 20% с сегодняшних около 3%».

Также он отметил, что в стратегии большая роль отводится европейскому принципу расширенной ответственности производителя, что позволит за счёт бизнеса (как импортеров так и производителй) финансировать раздельный сбор ресурсоценных отходов упаковки и направлять их на переработку.

В свою очередь, директор департамента экологической безопасности Минэкологии Сергей Лукьянчук сообщил, что стратегия будет рассмотрена на заседании Кабинета министров Украины в среду, 8 ноября. Он также отметил, что после ее принятия, Минэкологии предложит секторальные законопроекты по видам отходов, которых будет более 5.

«Стратегия базируется на трех основных принципах: расширенная ответственность производителя, принцип экономики замкнутого цикла и принцип иерархии обращения с отходами. Стратегия предусматривает разработку законодательства. Планируется, что будут приниматься отдельные законы по отдельным группам отходов», - сообщил Лукьянчук.

Как сообщал УНИАН, Национальная стратегия обращения с отходами и план по ее реализации разрабатывала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Минэкономики, Минрегиона, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и др.

Данный документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие. Стратегия является основой для разработки регуляторной базы в сфере экологии.