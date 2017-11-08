Украинцы ежегодно создают вдвое больше отходов, чем граждане стран ЕС

Каждый год в Украине образуется 10 тонн отходов в расчете на одного жителя нашей страны, что в 2 раза больше показателя в странах Европейского Союза. Об этом на заседании правительства заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, представляя проект Национальной стратегии обращения с отходами.

«Каждый год в Украине образуется около 10 тонн отходов на человека против 5 тонн, как это есть в странах ЕС. Этот показатель шокирует… В Украине накоплено около 36 млрд тонн отходов, это более 50 тыс. тонн на 1 квадратный километр нашего государства», - сказал он, добавив, что опасных отходов накопилось уже более 1,5 млрд тонн.

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По словам Семерака, утилизируется лишь 30% промышленных отходов и 4% бытовых.

«В Украине увеличиваются площади несанкционированных свалок. Самое большое давление на окружающую среду оказывают объекты химической, угледобывающей промышленности, металлургии, инфраструктуры и сельского хозяйства. Эти секторы экономики очень медленно внедряют технологии обращения с отходами и повторного их использования», - добавил министр.

Ранее стало известно, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению вредных выбросов.