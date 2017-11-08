Морская урна: в Британии создали устройство для очистки морской воды (видео)
12:21, 08 ноября 2017Мусор
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Один такой прибор сможет поглотить за год полтонны вредных выбросов.
В Британии создавшего уникальное устройство для очистки морской воды
В Британии создали уникальное устройство для очистки морской воды. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Его создали австралийские серферы, которым надоело ловить волны в загрязненной пластиком воде. Изобретение назвали "Морской урной".
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Она работает по тому же принципу, что и фильтры для бассейнов - это ведро с сетчатым мешком и встроенным насосом, который засасывает мусор внутрь. Один такой прибор сможет поглотить за год полтонны вредных выбросов.
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