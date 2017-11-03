В Одессе стартует пилотный для Украины проект по переработке полиэтиленовых пакетов для вторичного использования. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор компании «КИМС» Александр Коган.

По его словам, в рамках проекта в пунктах приема одежды компании (она объединяет, в частности, сеть химчисток в Одессе) будут размещены специальные контейнеры для приема полиэтиленовых пакетов. Собрав пакеты, компания своими силами проведет их сортировку, а затем за собственные средства направит их на утилизацию или переработку, исключающие попадание пакетов в природную среду.

«С самого начала нашей работы мы уделяем внимание экологичности и безопасности производственного процесса, используем новейшее оборудование и химические вещества, оказывающие минимальное влияние на экологию. Нынешней инициативой мы хотим сделать очередной вклад в защиту и сохранение экологии нашей страны», - сказал Коган.

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Принявшая участие в конференции менеджер украинского отделения WWF (Всемирного фонда природы) Екатерина Куракина привела статистику, согласно которой 300 млн тонн пластика ежегодно выбрасывается, и темп производства пластика возрастает на 10 % ежегодно. Еще один интересный факт: ежеминутно, то есть каждую минуту, 1 млн людей в мире что-либо заворачивает в пластиковый пакет или выкидывает одну пластиковую бутылку.

Она также сообщила, что каждый украинец в год производит 200-300 кг мусора, из которого 10%-12% - пластик и полиэтилен.

«При этом 95% мусора в Украине идет на свалки, многие их которых на сегодняшний день не законны и не соответствуют нормам и требованиям, из-за чего пластик и полиэтилен распространяется за пределы свалок и полигонов. Поэтому WWF приветствует инициативу компании, как первый шаг к снижению загрязнения экологии в Украине», - сказала Куракина.

Организатор школы сортировки мусора в Одессе Олеся Крок призвала горожан задуматься о разумном потреблении, заниматься сортировкой мусора и не выкидывать полиэтиленовые пакеты, а сдавать их на переработку.

«В среднем полиэтиленовый пакет используется 20-25 минут. Но после того, как вы его выбросите, он будет разлагаться в природных условиях 100 лет», - подчеркнула она.

Отмечалось, что на сегодняшний день более 40 стран мира запретили или импорт, производство, использование или продажу пластиковых или полиэтиленовых пакетов и упаковки, за исключением нескольких отраслей, таких как фармацевтика. В ряде стран за использование полиэтиленовых пакетов предусмотрен штраф или даже тюремный срок.

В заключении генеральный директор «КИМС» Александр Коган сообщил, что после апробации в Одессе проект будет масштабирован еще на 8 городов Украины, где есть филиалы «КИМС».

Он призвал украинцев принять участие в тестировании логистической системы экологического проекта по сбору и переработке полиэтиленовых пакетов, отметив, что компания готова принять любые объемы таких отходов. Он также призвал других бизнесменов Одессы и Украины присоединиться к их инициативе, и установить у себя на фирмах контейнеры по сбору пакетов для их дальнейшей утилизации в соответствии с экологическими нормами.