Правительство призывают закрепить в Национальной стратегии раздельный сбор отходов

Правительство в ближайшие дни должно рассмотреть Национальную стратегию управления отходами. Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель БО "Лига производителей пищевых продуктов" Геннадий Кузнецов, отметив, что то, какое именно направление решения проблемы с отходами будет выбрано, определит, какие именно законопроекты будут соответствовать стратегии.

Он напоминает, что правительственный комитет одобрил Национальную стратегию управления отходами, которую Министерство экологии и природных ресурсов разработало совместно с Министерством регионального развития, Министерством экономического развития и торговли, Европейским банком реконструкции и развития, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Кузнецов отмечает, что такая стратегия крайне необходима для Украины. По информации Минприроды, с 5470 свалок, которые есть в Украине, 305 уже перегружены, а в 1646 не соответствуют нормам экологической безопасности. Почти все полигоны не соответствуют европейским требованиям (Директиве Совета № 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 года «О захоронении отходов»). Ежегодно образуется более 27 тыс. несанкционированных свалок.

«Только после того, как мы получим такой документ, парламент сможет поддержать соответствующие законопроекты. Впрочем, нас беспокоит, именно направление решения проблемы отходов будет определен в Стратегии. Сегодня есть несколько видений, как именно обращаться с отходами, которые нашли отражение в соответствующих законопроектах. Так, законопроекты №4835, №4836 и №4837 предусматривающие, в частности, введение нового налога на отходы упаковки, которые должны платить производителями товаров», - заявил Кузнецов.

Он отмечает, что такой шаг нанесет ущерб как бизнесу, так и потребителям, ведь дополнительный налог непременно отразится на стоимости продуктов, для которых используется упаковка и тара. А это, в частности, и так называемые социальные товары.

«Более того, оплатив дополнительный налог, у производителя уже не будет стимула заниматься дальнейшей судьбой пластиковых бутылок, картонных упаковок и тому подобное. По замыслу, полученные от налога средства должны освоить компании, которые будут утилизировать отходы. И, по нашему мнению, в таком случае останется риск, что часть будет утилизирована фиктивно. В то время как производители заинтересованы в том, чтобы все-таки переработать отходы и использовать их для новой и тары и упаковок», - заявил председатель БО «Лига производителей пищевых продуктов».

Он напоминает, что существует предложение использовать отходы в качестве топлива, и на рассмотрение парламента подан законопроект 4835-д относительно стимулирования использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии.

Однако, по мнению Кузнецова, это может нанести значительный ущерб окружающей среде и здоровью граждан (онкологические заболевания, астма и др).

«Во время сжигания выделяется углекислый газ и выбросы, содержащие оксиды азота, серы, соляную кислоту, различные токсичные вещества. Значительное же количество бытовых отходов – полимерные материалы, пригодные для вторичного использования», - подчеркнул он.

Кузнецов убежден, что именно внедрение эффективной системы раздельного сбора отходов для выделения из него вторичного сырья для перерабатывающей промышленности является лучшим вариантом решения проблемы.

Он объясняет, что это предусмотрено в законопроекте №4028 «Об упаковке и отходах упаковки».

«На производителей возлагают ответственность за раздельный сбор отходов, их переработку и утилизацию. Такую систему одобряет Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация и другие. Более того, уже с 1 января следующего года Украина обязана сортировать бытовой мусор, как это предусматривает Закон Украины «Об отходах», в соответствии двум Директивам ЕС 1999/31/EC и 2008/98/EC, которые регулируют обращение с отходами в странах Европы. Мы просим учесть это в Национальной стратегии обращения с отходами. Выбрав такое направление, мы не только уменьшим объемы отходов на территории Украины и вредное воздействие для окружающей среды, но и минимизируем финансовое давление на население, и повысим ответственность бизнеса за сбор и переработку отходов упаковки, в которой он поставляет свою продукцию», - заявил Кузнецов.