Вопрос несанкционированных свалок в Одесской области не решается десятки лет - эколог

Проблема несанкционированных свалок в Одесской области не сдвигается с мертвой точки уже больше десяти лет, заявил руководитель областной организации «Южноукраинский экологический союз» Валерий Осипов, передает 048.ua.

Читайте такжеВ Одессе локализовали пожар на городской свалке Он прокомментировал намерение Одесской областной госадминистрации сократить количество свалок в пять раз. «Говорю уже лет 10-15 о том, что в Одесской области 600 несанкционированных свалок. Необходимо сделать паспорта на них, либо узаконить, либо сделать так, чтобы их не было. А то, Степанов только назвал цифру, но не сказал, что с ними делать», – сказал эколог.

«На сегодняшний день этих несанкционированных свалок по Украине по территории как 3-4 Одесские области. Отходы – это большая, серьезная тема, которую необходимо ставить и решать на уровне правительства», – подчеркнул Осипов.

На днях одесситы обнаружили на окраине города поле, усеянное полиэтиленовыми пакетами. Из-за того, что рядом расположена свалка, такое зрелище можно наблюдать каждый раз, когда дует сильный ветер.