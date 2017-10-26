Горсовет Львова получил проект рекультивации Грибовичской свалки

Львовский городской совет получил рабочий проект рекультивации Грибовичской свалки. Об этом сообщил и.о. директора Департамента обращения с отходами Сергей Сало, передает ZIK.

Читайте такжеПодозреваемые в деле о пожаре на Грибовичской свалке коммунальщики вышли из СИЗО под залог«Мы получили проект реконструкции Грибовичской свалки. Он разработан институт «Горхимпром» с французской компанией Egis», – сообщил Сало.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В августе того же года львовская прокуратура завершила первый этап следствия по трагедии на Львовской свалке. Должностным лицам коммунального предприятия "Збиранка" было объявлено подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели людей.