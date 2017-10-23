В сети показали "пластиковые пейзажи" Карпат (фото)

В сети появились фото осенних Карпат. Однако великолепные пейзажи портят следы человеческой деятельности - кучи мусора. Фотографии на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Роман Михайлюк.

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Фотографии сделаны на Теребле-Рикской гидроэлектростанции, расположенной в Хустском районе Закарпатской области в долинах рек Теребли и Рики.

Как сообщал УНИАН, второй год подряд киевлянин, который переселился в Карпаты, пытается убедить односельчан, что сжигать листья, сухостой, мусор - вредно не только для окружающей среды, но и для их здоровья.