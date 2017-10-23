Возле аэропорта "Борисполь" произошел пожар на свалке (фото)

Возле аэропорта "Борисполь" произошел масштабный пожар на несанкционированной свалке. Об этом сообщает пресс-служба Госчс.

"На месте вызова стало известно, что горит 600 кв.м мусора. К тушению было привлечено три отделения 23-й Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь. Также к тушению пожара привлечена местная пожарная охрана с. Гора и автоцистерна воинской части, расположенная неподалеку", - говорится в сообщении.

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Пожар был локализован в 10:05, а в 15:00 - ликвидирован. Всего на месте работали 17 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина возникновения возгорания на данный момент устанавливается.

Ранее на Харьковщине ликвидировали пожар на мусорной свалке.