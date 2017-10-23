В Кропивницком избили журналиста за замечание о выброшенном из окна мусоре (видео)
Горожане устроили настоящий мусорный терроризм, выбрасывая из окон уже даже не просто отходы, а мебель и неисправную технику.
В Кропивницком избили журналиста за замечание о выброшенном из окна пакете мусора. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Двух мужчин разыскивает полиция за избиение журналиста. Мужчина попросил молодежь убрать за собой, за что его и избили.
Местные власти в шоке: горожане устроили настоящий мусорный терроризм, выбрасывая из окон уже даже не просто отходы, а мебель и неисправную технику.
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В городе возле любой многоэтажки горы мусора, коммунальщики не успевают убирать на газонах. Выбрасывание мусора из окна в городе приобрело катастрофические масштабы.
Ранее министр экологии призвал граждан компостировать, а не сжигать опавшие листья и стерню.