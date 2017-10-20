Министр экологии призвал активнее пользоваться электронной картой свалок

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак призвал граждан активнее пользоваться электронным сервисом www.ecomapa.gov.ua и скачивать соответствующие мобильные приложения.

Читайте такжеУкраина сейчас не готова к раздельному сбору мусора - МинприродыКак сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов, за год работы сервиса убрано почти 35% свалок, данные о которых были указаны на карте.

Всего за время работы сервиса поступило более 1800 обращений, из них через мобильное приложение - 726.

«Осенний период - прекрасная пора для уборки мусора и подготовки парков, скверов, берегов рек и озер к зиме. Каждое ваше обращение уменьшает количество свалок в Украине и делает нашу страну чище. Важно, что занесенные на карту данные - это реальная возможность получить точные геокоординаты местонахождения свалок. Благодаря такой технологии база данных свалок не переписывается из года в год, как это было раньше. А получены достоверные данные помогают специалистам понимать морфологию мусора, что ускоряет процесс его утилизации», - сказал министр.

Семерак также отметил, что в осенний период количество обращений существенно увеличилось. Так, только за сентябрь-октябрь поступило 635 обращений.

За этот период активно работали над утилизацией свалок представители органов власти Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Среди самых пассивных - Запорожская, Ивано-Франковская, Одесская, Полтавская, Херсонская области и г. Киев.

В Минэкологии напомнили, что электронный сервис свалок был запущен в работу год назад. Воспользовавшись интерактивной картой или мобильным приложением к ней, граждане могут сообщить о выявленных местах свалки мусора.

Также в ведомстве отметили, что сервис «Интерактивная карта свалок» контролируется протокольным поручением Кабинета министров №36 от 8 сентября 2016 года. Согласно этому документу, местные органы власти обязаны в месячный срок ликвидировать стихийные свалки.