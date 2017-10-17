В Одесской области почти в 5 раз сократят количество мусорных свалок. Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено сегодня во время совещания в облгосадминистрации заместителя главы ОГА Александра Терещука с руководителями райгосадминистраций.

По словам и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности ОГА Антона Шалыгайло, сейчас на территории Одесской области расположено более 600 свалок, более 100 из которых - незаконны. В среднем в каждом из 26 районов области насчитывается по несколько десятков полигонов с захоронением твердых отходов.Их количество планируют сократить примерно в 5 раз - до пяти в районе. Как отметил руководитель департамента, в настоящее время все полигоны инвентаризированы.

Читайте такжеКабмин рассмотрит стратегию по управлению отходами в ближайшее время – министр экологии

«Далее должны устранить незаконные свалки, за это отвечают органы местного самоуправления, на территории которых они находятся. Потом - оптимизация. В каждом районе должно остаться от трех до пяти паспортизованных свалок. В конце - разработка пилотных проектов утилизации отходов на местах. Работа сложная и ведется постоянно», - сказал Шалыгайло.

По его словам, наибольшее количество свалок в Березовском, Тарутинском и Белгород-Днестровском районах.

Отмечалось, что Одесская облгосадминистрация сейчас ведет переговоры с инвесторами по строительству мусороперерабатывающего завода. В настоящее время есть три предложения пилотных проектов. В ближайших планах - проведение соответствующего тендера.