Украина сейчас не готова к раздельному сбору мусора - Минприроды

Украина не готова к раздельному сбору мусора, но это не значит, что решение проблемы со сбором и утилизацией отходов должно переноситься каждый раз на следующий год. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в интервью «Зеркало недели».

По его словам, в Украине на данный момент отсутствуют элементарные вещи для введения сортировки твердых бытовых отходов.

«Хотя бы потому, что нет контейнеров для такой сортировки. Например, только в Одессе их нужно около 50 тысяч», - отметил Семерак, подчеркнув, что новая модель обращения с твердыми бытовыми отходами будет предусматривать увеличение сборов за утилизацию мусора.

«Население не хотело бы значительного увеличения сборов, но оно неизбежно», - пояснил министр.

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Комментируя возможность введения модели раздельного сбора ТБО в 2018 году, он отметил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривает возможность переноса на один год срока запрета захоронения отходов в Украине.

«Мы не поддерживаем такой перенос», - сказал Семерак.

Он также отметил, что в парламенте сейчас находятся около 30 законопроектов, регулирующих обращение с различными видами отходов (не только ТБО).

«Сначала мы должны принять Национальную стратегию управления отходами, а лишь потом принимать законы, которые ее наполняют», - подытожил министр.

Он добавил, что документ прошел согласование и в ближайшее время будет передан на рассмотрение правительства.

Как сообщал УНИАН, с 2018 года украинцев заставят сортировать мусор.