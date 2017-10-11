Кличко: Киев будет привлекать передовой опыт в сфере обращения с мусором

Киев внедрит лучшие мировые практики обращения с мусором. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала NewsOne.

Читайте такжеВ следующем году в столице установят до тысячи подземных мусорных контейнеров - Кличко«Вчера я встретился с делегацией федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии во главе с государственным секретарем Гунтером Адлером. Германия выделяет Киеву 180 тысяч евро технической помощи для разработки технико-экономического обоснования по повышению безопасности эксплуатации полигона твердых бытовых отходов №5 в Подгорцах к его рекультивации», - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что проблема мусора касается Украины в целом.

«У нас - тысячи таких полигонов, свалок, которые не соответствуют никаким нормам, и загрязняют окружающую среду. Мы не хотим проводить эксперименты. Мы будем заимствовать лучший опыт обращения с мусором, как это работает, например, в Германии», - отметил Виталий Кличко.