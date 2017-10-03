ООН: в Северном Ледовитом океане у берегов России плавают горы пластикового мусора

В Северном Ледовитом океане у берегов российского Мурманска плавают горы пластикового мусора. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"15 тонн пластикового мусора удалось собрать в течение одного дня на берегу Северного Ледовитого океана в российском Мурманске. Масштабы загрязнения потрясли даже самых опытных экологов", - сказано в сообщении.

Читайте такжеГолландский студент запустил рабочий прототип системы очистки океана от мусораТакже сказано, что в акции по сбору мусора приняли участие 500 местных жителей, добровольцев из России и других стран, а также представителей Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Они очистили побережье в районе одного из самых крупных портовых городов российского севера – население Мурманска составляет около 300 тыс. человек.

"Это не единственный загрязненный район Северного Ледовитого океана. По данным ученых, таяние ледников способствует продвижению пластикового мусора в «девственные» районы, а замерзшие куски пенопласта обнаружены недавно в тысяче миль от Северного полюса, вдали от судоходных маршрутов", - заявили в ООН.

Как сообщают в ЮНЕП, уровень загрязненности российской арктической зоны стремительно приближается к показателям Атлантического и Тихого океанов, где судоходство гораздо интенсивнее.