Приключения львовского мусора: в Ивано-Франковской области открыто производство по двум грузовикам

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали два грузовика со львовским мусором. Как сообщили УНИАН в Долинской райгосадминистрации Ивано-Франковской области, грузовики с государственной регистрацией Закарпатской области, которые направлялись из Львовской области, были задержаны минувшей ночью.

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Отмечается, что один грузовик правоохранители остановили по дороге к полигону, другой - между селами Рахин и Слобода Долинская. Как сообщило Долинское отделение полиции, водители транспортных средств утверждают, что везли мусор из Львовской области.

При задержании было обнаружено, что груз не имел соответствующих сопровождающих документов. По факту нарушения открыто уголовное производство по статье 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Досмотр груза будет осуществлен после решения суда, которое ожидают уже сегодня.

Данному случаю предшествуют уже два факта завоза мусора из Львова в село Новоселица и Тяпчее, по которым открыты уголовные производства. В полиции отметили, что планируется установить пост на границе Ивано-Франковской и Львовской областей для недопущения несанкционированного завоза мусора на территорию Долинского района.

Как сообщал УНИАН, с 2018 года украинцев заставят сортировать мусор.