В Львовском горсовете рассказали, каким будет новый мусороперерабатывающий завод

ЕБРР увеличил сумму финансирования проекта на 5 млн евро. Следовательно, город получит от банка 35 млн евро. Об этом во время сессии Львовского городского совета сообщил директор ЛКП «Зеленый город» Вадим Ноздря.

Читайте такжеДепартамент обращения с отходами во Львове возглавил Сергей СалоОн сообщил, что Львовский горсовет объявит тендер на строительство завода механико-биологической переработки отходов. «Должен прийти подрядчик, который имеет практику строительства таких заводов», – отметил чиновник.

Планируется, что на заводе будет две сортировочные линии мощностью 120 тыс. тонн, мощный пресс. Второй частью предприятия будет биологическая. По словам Вадима Ноздри, на заводе предусмотрено 10-12 тоннелей, где биологическая фракция будет уменьшаться в объеме. Одну часть будут использовать для рекультивации полигонов, а вторую – на топливо.

Проект завода должны разработать в течение двух лет.