Европейские художники будут творить из собранного на Азовском побережье мусора (видео)

Европейские художники устроили уборку Азовского побережья в Запорожской области.

Как говорится в сюжете ТСН, в общем художники собрали несколько центнеров мусора. Множество банок, пластика и полиэтилена художники обещают использовать в своих работах.

Художников пригласили для участия в международном симпозиуме в Азово-Сивашском национальном природном парке, но увиденное вокруг их поразило.

«Очевидно, здесь отдыхает много людей, но они оставляют за собой мусор, много мусора. Почему не убрать за собой? Не могу понять, что они себе думают», – недоумевает итальянский художник Франко Ариаудо.

Читайте такжеДень знаний по-львовски: учебный год начался с урока о сортировке мусора

«У нас нет задачи здесь убирать каждый день, ведь надо еще поработать. Но хотелось бы хоть как-то подать пример, возможно. Люди, которые увидят, сами возьмут по пакетику и вывезут. Это же не трудно», – говорит комиссар международного симпозиума «Бирючий» Геннадий Козуб.