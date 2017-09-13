Кабмин рассмотрит стратегию по управлению отходами в ближайшее время – министр экологии

Стратегия по управлению отходами будет рассмотрена на заседании Кабинета министров уже в ближайшее время, сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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«Наша задача - как можно быстрее рассмотреть стратегию по управлению отходами на заседании Кабинета министров. Я верю, что это можно сделать в рамках месяца. Мы делаем все возможное, чтобы она была как можно быстрее рассмотрена. Я считаю, что этот документ абсолютно готов», - сказал Семерак, добавив, что сейчас уже завершаются последние консультации с Министерством экономического развития.

«Как только будет одобрена стратегия, Минэкологии готово презентовать рамочный законопроект по управлению отходами, который будет базироваться на рамочной директиве Европейского Союза, что находится в рамках выполнения наших евроинтеграционных планов, предусмотренных в Соглашении об ассоциации с ЕС», - отметил министр.

Он сообщил, что после принятия данного закона Минэкологии предложит секторальные законопроекты, которых будет достаточно много.

«Они будут регулировать каждый сектор отходов, которых в стратегии 7. Это достаточно долгая работа, но у нас есть индикаторы до 2030 года, до 2050 года. Будем стараться выполнить эту работу достаточно быстро», - сказал Семерак.

Также министр отметил, что стратегия предусматривает введение инновационного для Украины принципа иерархии обращения с отходами.

«Иерархия обращения с отходами предусматривает: первое - должны быть приняты все меры для предотвращения образования отходов. Второе – это повторное использование. Следующий приоритет – это утилизация и переработка; если нельзя переработать, то необходимо сортировать, создавать соответствующий продукт, который пойдет, например, на сжигание. Последним приоритетом является отправка отходов на свалку. Наша задача - минимизировать вывоз мусора на свалки с перспективой сокращения вывоза до 0», - сообщил Семерак.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Минэкологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

Следующим важным этапом государственной политики является разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца текущего года.

В декабре 2016 года Минэкологии представило первый вариант проекта данной стратегии и выставило его на общественное обсуждение. По словам главы министерства Остапа Семерака, данный документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и др.