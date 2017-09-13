Департамент обращения с отходами во Львове возглавил Сергей Сало

Во время аппаратного совещания городской председатель Львова Андрей Садовый представил и.о. директора департамента по вопросам обращения с отходами Львовского горсовета Сергея Сало.

Читайте такжеГору мусора на Грибовичской свалке необходимо подпереть, чтобы она не сдвинулась дальше - горсовет«Я поддержал предложение Сергея Бабака, чтобы мы на Сергея Сала возложили обязанности руководителя департамента обращения с ТБО. Учитывая, что у нас там есть вакансия и есть очень много работы, надо грамотно ко всему подходить. Поэтому, господин Сало, этот участок для вас не является новым, ведите его качественно, потому что это важно для города Львова», - сказал Андрей Садовый.

С декабря 2016 года 35-летний Сергей Сало исполнял обязанности начальника управления жилищного хозяйства департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.