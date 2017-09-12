Пожар на свалке возле Киева ликвидирован

Пожар площадью 150 квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов № 5 возле села Подгорцы Обуховского района Киевской области ликвидирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, ликвидация пожара продолжалась 3,5 часа.

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ЗАО «Киевспецтранс», который является оператором полигона, уже направил соответствующее обращение в правоохранительные органы по поводу возможного поджога объекта.

Пожар на мусорном полигоне возник в понедельник, 11 сентября, около 13.00. К ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 30 человек и 8 единиц техники.

Работники «Киевспецтранса» продолжают поливать полигон, чтобы предотвратить новые возгорания.