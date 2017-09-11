Под Киевом загорелась свалка

На полигоне твердых бытовых отходов № 5 в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области произошел пожар. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, возгорание произошло около 13.00.

На территории полигона работает 8 единиц техники: пожарные автомобили, бульдозеры, компактор. К ликвидации пожара привлечены 30 человек - работников ЗАО «Киевспецтранс», спасательных служб Киева и области.

В настоящее время пожар общей площадью 150 кв. метров удалось локализовать.

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«Причины пожара устанавливаются, однако, по информации «Киевспецтранса», вполне вероятна версия поджога. Представители предприятия планируют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.